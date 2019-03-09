Разговор с Зельфирой Трегуловой, гендиректором Третьяковской галереи

Выставку Валентина Серова в Третьяковской галерее посетили 485 тыс. человек, выставку Ивана Айвазовского – 600 тыс. Почему и каким образом музею удалось привлечь внимание настолько широкой аудитории к этим художникам и их произведениям? Как продвигается реконструкция поврежденной картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван"? Смогут ли технологии виртуальной реальности заменить походы в музеи? Почему русское искусство практически неизвестно за рубежом, и как Третьяковская галерея пытается изменить эту ситуацию?
Российский искусствовед, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказывает, как создается, работает и развивается один из самых крупных музеев страны.
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