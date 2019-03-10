Страх быть уволенным

Почему я чувствую, что нахожусь на грани увольнения? Почему я считаю себя жалким и бесполезным в коллективе? Мне кажется, что я совсем не справляюсь с обязанностями. Эпизод о переживаниях и страхах, связанных с работой.

Мне постоянно кажется, что я совершенно не справляюсь со своей работой. Начальство и коллеги не высказывают мне никаких претензий, тем не менее, я чувствую, что нахожусь на грани увольнения и считаю себя жалким и бесполезным. Как понять, так ли это на самом деле или это просто необоснованные переживания?

В подкасте " Страх быть уволенным " журналист Наталья Лосева вместе с известным психотерапевтом Константином Ольховым и специалистом по работе с персоналом Радмилой Сафроновой обсуждает переживания и страхи, связанные с работой: страх увольнения, синдром самозванца, боязнь обратиться к начальству со своей проблемой и многие другие.

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