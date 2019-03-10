Николай Вавилов. Человек, придумавший, как спасти мир от голода в 21 веке

Эпизод об ученом Николае Вавилове, который придумал, как генетика может спасти мир от голода. На десятки лет он облегчил селекционерам задачу поиска новых форм для отбора и скрещивания. Открыл семь центров происхождения всех растений на Земле, и создал уникальную коллекцию семян, которая позволит полностью засадить планету с нуля.

Николай Вавилов — выдающийся российский ученый, гений с мировым именем. С раннего возраста увлекался естественными науками и вопреки воле отца поступил в Московский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. В последствии участвовал в более чем 180 экспедициях по всему миру, собрал уникальную коллекцию растений и семян, ставшей первым в мире банком генов. Вычислил 7 основных центров происхождения всех растений не земле и вывел так называемый закон гомологических рядов. Первым заложил основы селекции растений, благодаря чему появилась возможность скрещивать одинаковые растения с разными свойствами и развивать их сильные стороны. Всё это вело к тому, что Вавилов благодаря своим работам мог полностью избавить человечество от проблемы голода.

Однако его задумкам не суждено было сбыться из-за дела №1500 —одного из наиболее широко обсуждаемых в истории мировой науки сфабрикованных уголовных дел. Слушайте историю великого российского ученого, чьи работы и исследования до сих пор используют сегодня для поиска путей выживания человечества в условиях глобального потепления.

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