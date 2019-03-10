Сколько можно сидеть на шее у родителей?

Сколько можно сидеть на шее у родителей? А в каком - уже можно снимать жилье, переезжать и думать о своей семье? Ваня, Маша и Игорь обсуждают проблему финансовой независимости.

Сколько можно сидеть на шее у родителей? Съезжать ещё не собираешься? В вашем возрасте мы уже задумывались о семье, а вы всё занимаетесь исканиями и поисками! Не пора ли повзрослеть? В эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Ваня, Маша и Игорь обсудили проблему финансовой независимости, стоящую перед многими молодыми ребятами. До какого возраста нормально оставаться финансово зависимым от родителей? Я окончил университет, работаю, по-прежнему живу с родителями и меня всё устраивает – должен ли я этого стыдиться? Можно ли брать в долг у родителей и не нарушит ли это взаимоотношений в семье?

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