Игумен Игнатий: поститься надо ушами, глазами, мыслями

"Пост всегда индивидуален. Есть люди, которые болеют, и им сложно. Они заранее берут благословение (у священника - ред.) на употребление кисломолочной продукции. Есть такая старая поговорка: "Не ешь людей во время поста". Надо сохранять миролюбивое отношение, внутренне духовно смириться. Ведь какой толк, что ты будешь читать покаянные каноны, не будешь вкушать пищу, принимать только хлеб и воду, а жить с ненавистью и озлоблением. К сожалению, бывают такие прискорбные примеры в приходах, когда люди строго постятся, а в сердце не могут поддерживать христианскую любовь к ближним людям", - отметил игумен Игнатий.

Он рассказал, что в наши дни много календарей, в которых расписано, как правильно поститься, что можно есть во время поста. При этом священнослужитель подчеркнул, что пост подразумевает не только воздержание в пище.

"Мы должны поститься ушами, глазами, мыслями, держать голову в чистоте. Конечно, многие постятся, но не могут отказаться от музыки, концертов, телевидения. Все это в Великий пост мешает духовно сосредоточиться. Поститься только пищей – это безумие. Уж лучше вкушать многообразную пищу, если так уж тяжело, но держаться от всяких увеселительных заведений, скопищ. Все это расстраивает душу, и невозможно сосредоточиться", - сказал игумен Игнатий.

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