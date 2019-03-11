Кобахия о Вадиме Бжания: человек без зависти и страха

Батал Кобахия отметил, что в истории археологии Абхазии Вадим Бжания, пожалуй, единственный среди ученых, археологов, историков, кто создал целую школу.

"Это было связано с его энергетикой, с харизмой, с его умением креативно реагировать на жизнь, не побоявшись ничего", - сказал Кобахия.

Замминистра культуры республики отмечает, что практически все, с кем работал Бжания, стали археологами, историками и краеведами.

© Foto / предоставлено Резо Кация Археолог Вадим Бжания: научное наследие, ученики и именитые друзья

"Я благодарен Вадиму Бжания за школу, которую прошел вместе с моими друзьями. Вадим Викторович умудрялся создавать дополнительные экспедиции, практически окутывая всю Абхазию. Он создал все возможности, чтобы каждый из нас поступал в аспирантуру. Бжания был очень демократичен. Да, он был строг, но в то же время он был с нами на дружеской ноге, знал ту грань, через которую ни он, ни мы не переступали. У Бжания не было чувства зависти и страха, что кто-то может стать умнее или лучше него", - рассказал Кобахия.

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11 марта исполнилось 85 лет со Дня рождения археолога Вадима Бжания, который оставил после себя богатое наследие для Абхазии. Вадим Викторович ушел из жизни в ноябре 2014 года в возрасте 80 лет. По мнению коллег ученого, лучшей памятью о нем было бы изучение его научного наследия с последующей публикацией его трудов, что стало бы ценным вкладом в изучение древней истории Абхазии.