Мариничев: в отличии от других систем интернет - самая устойчивая структура

Российский предприниматель, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире радио Sputnik рассказал о том, как устроен и как работает интернет.

Россия не собирается отключать себя от глобального интернета, но чем больше суверенитета, в том числе цифрового, тем лучше, заявил президент Владимир Путин.

Ранее Путин заявил на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ, что существует теоретическая угроза отключения России от интернета, поэтому необходимо создавать независимые сегменты.

"Любое устройство, подключенное к сети, имеет свой IP-адрес, так называемый машинный код. Мы знаем имя сайта, и это имя компьютерами дешифруется в машинный код, и таким образом происходит связанность. Но все немного сложнее, чем простая адресация и те сайты, по которым мы привыкли путешествовать. Интернет передает много технологической информации, информации, с которой взаимодействуют роботы машины, сервера, компьютеры ", - сказал Мариничев.

В основном все связано оптоволокном, и континенты связаны оптоволокном, которое лежит на дне Атлантического и Тихого океанов и закопано в земле, отметил Мариничев.

"В отличии от систем связей, к которым мы привыкли исторически, например, телефонной, то интернет работает не так. Интернет закоммутирован всегда, происходит именно коммутация пакетов связей, которые уже путешествует по этим каналам. Интернет - очень устойчивая структура, и если даже вы перебьете один или два канала связи, то все равно информация дойдет до адресата", - сказал Мариничев в эфире радио Sputnik .