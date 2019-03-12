Пагава о новых правилах футбола: уменьшают риск конфликта на поле

Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, внесут ли коррективы новые правила игры в футбол в проведение чемпионата Европы ConIFA.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал изменения, касающиеся правил футбола. Одно из изменений связано с касанием мяча рукой. Если футболист, который забил мяч, хотя бы неумышленно сыграл рукой, то это будет считаться нарушением правил.

Согласно новым правилам, замененный игрок обязан будет покинуть поле через ближайшую боковую линию. Сейчас футболисты уходят на замену через ту боковую линию, где располагаются скамейки запасных.

Также футболистам атакующей команды при выполнении штрафного будет запрещено вставать в стенку обороняющейся команды. При этом они смогут выстраивать собственную стенку.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Революция в футболе: летом начнут действовать новые правила игры

Четвертое изменение касается пробития пенальти. Теперь голкиперу можно будет касаться линии ворот только одной ногой, а не строго двумя.

Желтые и красные карточки теперь будут давать тренерам — за неподобающее поведение и другие нарушения. А после попадания мяча в судью будет назначаться спорный мяч.

Изменения вступят в силу летом 2019 года. Отразятся ли они на проведении чемпионата Европы ConIFA, рассказал Дмитрий Пагава.

"Мы являемся международной футбольной ассоциацией и следуем международным правилам. Большой футбол сегодня старается избегать конфликтов на поле. В свое время для этого добавили дополнительных двух судей за воротами. В новых правилах есть несколько пунктов, которые направлены именно на избежание конфликтов. Мы сегодня в ConIFA тоже улучшаем качество игры, стараемся перед каждым чемпионатом вводить новые правила, которые вводит FIFA", - сказал Пагава.

Он также сообщил, что 11 марта прошла конференция руководства ConIFA, на которой, в частности, обсуждались детали организации чемпионата Европы.

"Общее понимание, что мы следуем международным правилам существует. Так как правила вступят в силу уже после чемпионата Европы, в этом году мы на них не попадаем. Мы рассылаем уже эту информацию на следующие соревнования и проводим подготовку с менеджерами сборных перед следующим чемпионатом", - рассказал вице-президент ConIFA.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Чемпионат Европы по версии ConiFA пройдет в этом году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 10 июня.