Суздальцев об увеличении оборонного бюджета США: ответ России будет соизмерим

В России отреагировали на планы США увеличить оборонный бюджет до 750 миллиардов долларов к 2020 году.

"500 миллионов, конечно, включает так называемое "злонамеренное влияние России". Очень хорошая формулировка, означающее непросто какие-то военные приготовления, а вопросы, допустим, торговли России с Европой, торговли газом, проведения очередных обходных газопроводов. Это все входит туда, деньги будут на это потрачены", - сказал Суздальцев в эфире радио Sputnik.

По словам политолога Суздальцева, игрок уважения базируется только на мифах.

"Пример на 500 миллионов очень показателен, понятно, что современная Америка, когда пакет ядерного удара решает почти все проблемы, уничтожения друг друга, вот это приграничные страны, они никакую роль не играют. Конечно, ответ должен быть соизмерим, мы выбрали формат очень простой, очень понятный. Мы говорим о вложениях в нашу оборону, нам не нужно мировое господство, мы должны привести министерство обороны в такое состояние, чтобы с нами просто не связывались", - сказал Суздальцев.