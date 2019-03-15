Кудинов: сон – это не просто отдых, а перезагрузка

Почему пересып наносит больший вред организму человека, чем недосып, сколько часов спать полезно для здоровья и почему просыпаться нужно в одно и то же время, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

Во время сна у человека вырабатывается ряд гормонов, в организме происходят некоторые процессы, поэтому сон – это не только отдых, отмечает врач-сомнолог.

"Если человек спит полноценно 6-8 часов и встает в одно и то же время, то его биологические часы работают правильно, запускаются вовремя и проблем нехватки сна он не испытывает. Если же человек работает посменно, или в выходные дни спит на 4-5 часов дольше, или недосыпает, то это приводит к увеличению массы тела, а со временем к появлению сахарного диабета, у человека снижается память, внимание, скорость реакции. То есть сон – это не только отдых, а большая перезагрузка для организма. Самое главное правило в гигиене сна – вставать всегда в одно и то же время", - отметил Кудинов.

Врач отметил, что по результатам проведенных исследований, сон, который длится более 8 часов, увеличивает риск инсультов, инфарктов и развития опухолей больше, чем недосып.

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"То есть пересыпать – это еще хуже, чем недосыпать. Многие замечают, что если поспав больше обычного, просыпаются менее отдохнувшими и разбитыми", - сказал Павел Кудинов.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

15 марта отмечается Всемирный день сна.