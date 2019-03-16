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Как вы это делаете

Разговор с Алексеем Новиком, онкологом, который нашел новые методы лечения

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Иммунотерапия – новейший метод лечения онкозаболеваний. За его открытие ученым из Америки и Японии дали Нобелевскую премию в 2018 году. Сегодня врач-онколог из России Виктор Новик работает над созданием препаратов, которые с помощью этого метода, убежден доктор, дадут шанс на излечение пациентам даже с четвертой степенью рака.

При этом тема создания лекарства от рака остается спекулятивной и окруженной мифами. Статьи с заголовками "Ученые нашли лекарство от рака" появляются в СМИ регулярно. Но о большинстве этих лекарств настоящие врачи-онкологи даже не слышали.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" врач-иммунолог, врач-онколог и кандидат наук Алексей Новик откровенно и простым языком рассказывает о том, влияет ли излучение мобильного телефона на развитие опухоли, можно ли заразиться раком, из чего складывается цена за препараты, существуют ли прививки от онкологии и как научить иммунную систему распознавать опухолевые клетки и бороться с ними.

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