22:21 17 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.42
  • EUR74.07
Поиск
LIVE:
Как это по-русски

Что делать, если конь не валялся?

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0

Дареному коню в зубы не смотрят, старый конь борозды не испортит, укатали сивку крутые горки, не в коня корм, ход конем, сивый мерин... Это понятно. Но где, как и когда валялся конь в выражении "конь не валялся" и при чем здесь, казалось бы, валенки?

Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

В купальниках на снегу: в Сочи завершился высокогорный карнавал BoogelWoogel-2019
Поймать и отпустить: как на Юпшаре проходил турнир по ловле рыбы
Факты о монетах Абхазии
"Звон" монет: десять фактов о современной нумизматике Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia