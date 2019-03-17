Что делать, если конь не валялся?

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Дареному коню в зубы не смотрят, старый конь борозды не испортит, укатали сивку крутые горки, не в коня корм, ход конем, сивый мерин... Это понятно. Но где, как и когда валялся конь в выражении "конь не валялся" и при чем здесь, казалось бы, валенки?
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Трансляция суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
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