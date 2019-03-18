Хачатурян о певице Юлии Началовой: светлый, добрый, талантливый человек

Певец из Абхазии, финалист проекта "Один в один" на канале "Россия 1", Армен Хачатурян поделился в эфире радио Sputnik своими впечатлениями от знакомства с российской певицей Юлией Началовой.

"Мне посчастливилось познакомиться с Юлией на проекте "Один в один". У нас сложилось очень теплое общение. Мне трудно говорить, состояние не передать, ощущение пустоты, будто рухнуло что-то внутри. Мы на протяжении всего проекта тесно общались, она поддерживала меня, давала высокие оценки творчеству", - рассказал Хачатурян.

Он отметил, что Юлия была светлым, добрым, талантливым человеком. Она не показывала на проекте своего плохого самочувствия.

"Она настоящий артист, потому что, несмотря на внутренне состояние, боль, она всегда улыбалась. Если с человеком не общаться тесно, то даже не было видно со стороны, что ей неудобно и чувствует какой-то дискомфорт. Мы хорошо общались на проекте, она стала мне по духу родная, также у нас совпадали и музыкальные вкусы", - сообщил Хачатурян.

Российская певица Юлия Началова умерла 16 марта в одной из московских клиник. По сообщению отца, композитора Виктора Началова, у нее остановилось сердце вследствие воспалительного процесса. Юлия Началова была одной из наставниц в музыкально-пародийном шоу "Один в один" на канале "Россия 1". Ее подопечный Павел Крюков стал победителем проекта.

Похороны певицы Юлии Началовой состоятся 21 марта в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.