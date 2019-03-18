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Политолог Юрий Светов
© Фото : из архива Юрия Светова

Светов: США полностью не уйдут из Сирии, будут торговаться

Радио
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Почему США окончательно не покинут Сирию, какие интересы там преследуют, в эфире радио Sputnik объяснил российский политолог и журналист Юрий Светов.

Пентагон опроверг сообщения о планах США оставить в Сирии тысячу военных.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Сирии останется тысяча американских военных, чтобы "продолжить работу с курдскими силами, несмотря на угрозы Турции пересечь границу и напасть на курдов".

Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии. Архивное фото
© Фото: Cpl. Carlos Lopez
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"В том, что европейцы полезут туда, очень сомневаюсь, если только такие мощные страны ЕС, как Прибалтика или так же сама Грузия, которые, чтобы подчеркнуть свою близость к НАТО, посылали своих военных в Ирак. Но вообще у американцев ситуация "не позавидуешь", потому что они поддерживают курдов и бросить курдов для них трудно, потому что курды играют огромную роль в Ираке, контролируют там нефтегазовые районы. И у Турции ключевая проблема – это отношения с курдами. Поэтому, я думаю, что американцы полностью не выведут войска из Сирии. Иначе это будет свидетельство для других союзников США на Ближнем Востоке, что и их могут в решающий момент бросить. Поэтому будут торговаться", - сказал Светов в эфире радио Sputnik.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против "Исламского государства"* в Сирии, где они действуют без разрешения властей. Дональд Трамп в конце 2018-го объявил о предстоящем выводе войск. В феврале администрация уточнила, что на северо-востоке Сирии оставят около 200 "миротворцев" и еще столько же военных в Манбидже.

 

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