Олешко о смерти Началовой: невероятно горько и совершенно неправдоподобно

Известный российский актер и телеведущий Александр Олешко рассказал о чувствах, которые он испытывает в связи со смертью певицы Юлии Началовой.

"Это невероятно горько и совершенно неправдоподобно, когда красивая и талантливая девушка, которая выросла на глазах у зрителей, превратилась в роскошную эстрадную диву, стала мамой... И вдруг на таком взлете человек уходит. Это очень трудно осознать и понять", — рассказал Александр Олешко в комментарии радио Sputnik.

Он признался, что пребывает в состоянии шока от произошедшего.

"Она была первоклассная певица и вокалистка с детства. Она — мастер настоящий. Она так великодушно мне помогала... До последнего мы работали с ней в проекте "Один в один". И еще полторы недели назад радовались и до ночи снимались — она была жизнерадостной, активной и красивой всегда. В новых образах, нарядах. И вдруг, так стремительно трагично и тяжело, она нас покинула", — сказал актер.

Александр Олешко выразил глубочайшие соболезнования родителям Юлии Началовой, а также всем почитателям ее творчества.

"Никакая творческая конкуренция не стоит ничего. Нужно беречь жизнь, протягивать друг другу руку помощи, поддерживать друг друга не только в скорбные дни", - подчеркнул артист.

Юлия Началова скончалась в субботу вечером, 16 марта. По словам отца певицы, причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.

Юлия Началова занималась музыкой с детства, в 1991-1992 годах приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и одержала победу.