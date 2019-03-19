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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Драпеко
© Sputnik / Руслан Кривобок

Драпеко о Марлене Хуциеве: будем пересматривать его фильмы и учиться на них

Радио
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В эфире радио Sputnik советская и российская актриса театра и кино, депутат Государственной думы России Елена Драпеко сказала, что уход Марлена Хуциева – очень большая потеря для национальной культуры.

Кинорежиссер Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов. Хуциева госпитализировали в конце декабря, в январе его состояние улучшилось. С 16 марта режиссер находился под наблюдением врачей в реанимации.

"Марлен Хуциев – это эпоха, он был нравственным ориентиром для нескольких поколений кинематографистов. Он никогда не снимал того, чего не хотел снимать, он был принципиальным и честным художником. Мы долго будем пересматривать его фильмы и учиться на них", - сказала Елена Драпеко в эфире радио Sputnik.

П/к президента Гильдии кинорежиссеров России Марлена Хуциева
© Sputnik / Александр Кряжев
Биография Марлена Хуциева

 Марлен Хуциев — общепризнанный классик отечественного кино. Он снял такие популярные фильмы, как "Весна на Заречной улице" (1956), "Два Федора" (1958), "Застава Ильича" (1965) (прокатное название — "Мне двадцать лет"), "Июльский дождь" (1966) и другие. На Международном кинофестивале в Венеции картина "Мне двадцать лет" была отмечена Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме — "Золотой пластиной".

В 1986 году Хуциев получил звание народного артиста СССР.

Драпеко Елена - советская и российская актриса театра и кино, депутат Государственной думы России.

Теги:
Марлен Хуциев


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