Галустян рассказал, какая поправка в закон о выборах в Абхазии самая спорная

Что собой представляют поправки в выборное законодательство Абхазии, почему вопрос о голосовании за пределами республики вызвал дебаты на заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель спикера Народного Собрания Абхазии Левон Галустян.

Парламентский комитет по государственно-правовой политике рекомендовал Парламенту на ближайшем заседании принять в первом чтении проект закона "О внесении изменений в выборное законодательство Республики Абхазия".

Как рассказал Sputnik Абхазия Левон Галустян, инициатива по внесению изменений в выборное законодательство Абхазии исходит от депутатов, ряд поправок инициировал председатель комитета Народного Собрания по обороне и национальной безопасности Илья Гуния. По некоторым из поправок было найдено полное понимание, разногласия у членов комитета возникли по вопросу голосования за пределами республики.

"Звучало много аргументов "за", много аргументов "против". Ввиду того, что вопрос вызвал острую дискуссию по необходимости организации избирательных участков за пределами страны, было принято решение отправить данную инициативу на дополнительную доработку. Острую полемику вызвал вопрос, организовывать или нет в рамках избирательной кампании 2019 года избирательные участки за пределами страны. Некоторые члены комитета выступали за сохранение действующей системы, при которой ЦИК организовывает избирательные участки за пределами Абхазии", - рассказал Галустян.

По его словам, аргументы против этого вопроса были основаны на том, что каждый гражданин республики должен прибыть на территорию страны и выполнить свой гражданский долг.

"Другие члены комитета исходят из того, что Абхазия, осуществляя соответствующую программу репатриации, должна предоставить своим соотечественникам, проживающим за рубежом, возможность принять участие в выборах президента", - сообщил депутат.

В целом, как отметил Левон Галустян, депутаты, разрабатывая поправки в выборное законодательство страны, исходили из того, чтобы усовершенствовать избирательную систему страны.

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