23:45 19 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.32
  • EUR73.00
Поиск
Никита Мендкович
© Sputnik / Александр Натрускин

Мендкович об отставке Назарбаева: большой вопрос, кто станет преемником

Радио
Получить короткую ссылку
11 0 0

Отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в эфире радио Sputnik прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Нурсултан Назарбаев выступил перед народом Казахстана в эфире республиканских телеканалов, заявив, что снимает с себя полномочия президента.

"Я принял решение сложить полномочия президента Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя. Я был удостоен великой чести стать первым президентом Независимого Казахстана", - заявил Назарбаев, выступая во вторник.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул свой пост

"К этому решению все готовились уже достаточно давно, потому что возраст властен даже над самыми опытными и уважаемыми политиками. Многие нормативные акты, запущенные политические реформы, разграничение полномочий президента, парламента и правительства, на которые делал акцент уходящий президент, указывали на то, что он максимально готовит политическую систему к функциональному и эффективному транзиту власти при сохранении стабильности. Большим вопросом остается, кто станет его преемником на этом посту, но самый главный вопрос, насколько мирно, спокойно и стабильно пройдет этот транзит. Я надеюсь, что это будет именно так", - отметил Мендкович в эфире радио Sputnik.

Назарбаев возглавлял Республику Казахстан с момента ее образования в 1991 году, став президентом Казахстана по итогам первых всенародных выборов, состоявшихся 1 декабря 1991 года.

На досрочных выборах президента Казахстана, прошедших 26 апреля 2015 года, Нурсултан Назарбаев был избран президентом страны на пятый срок, набрав более 97% голосов избирателей.

19 марта 2019 года Назарбаев объявил о своей отставке.

Теги:
Нурсултан Назарбаев


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Вместе пять лет: праздник воссоединения Крыма с Россией
Абакус в голове: как осваивают ментальную арифметику в Сухуме
Абакус в голове: как осваивают ментальную арифметику в Сухуме
Лонгрид. Крым
Крым: пять лет быстрого развития

Соцсети

Sputnikabkhazia