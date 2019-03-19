Мендкович об отставке Назарбаева: большой вопрос, кто станет преемником

Нурсултан Назарбаев выступил перед народом Казахстана в эфире республиканских телеканалов, заявив, что снимает с себя полномочия президента.

"Я принял решение сложить полномочия президента Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя. Я был удостоен великой чести стать первым президентом Независимого Казахстана", - заявил Назарбаев, выступая во вторник.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул свой пост

"К этому решению все готовились уже достаточно давно, потому что возраст властен даже над самыми опытными и уважаемыми политиками. Многие нормативные акты, запущенные политические реформы, разграничение полномочий президента, парламента и правительства, на которые делал акцент уходящий президент, указывали на то, что он максимально готовит политическую систему к функциональному и эффективному транзиту власти при сохранении стабильности. Большим вопросом остается, кто станет его преемником на этом посту, но самый главный вопрос, насколько мирно, спокойно и стабильно пройдет этот транзит. Я надеюсь, что это будет именно так", - отметил Мендкович в эфире радио Sputnik.

Назарбаев возглавлял Республику Казахстан с момента ее образования в 1991 году, став президентом Казахстана по итогам первых всенародных выборов, состоявшихся 1 декабря 1991 года.

На досрочных выборах президента Казахстана, прошедших 26 апреля 2015 года, Нурсултан Назарбаев был избран президентом страны на пятый срок, набрав более 97% голосов избирателей.

19 марта 2019 года Назарбаев объявил о своей отставке.