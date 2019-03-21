Пипия: будущее поколение Абхазии не должно нас "кромсать" за экологию

Президент Фонда международного делового сотрудничества Вахтанг Пипия в беседе на радио Sputnik отметил, что инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в будущем в Абхазии не должны влиять на экологию страны.

Абхазия богата природными ресурсами, которые мы обязаны передать в сохранности следующим поколениям, отметил Пипия в эфире радио Sputnik.

"Основная цель фонда в привлечении инвестиционных проектов в Абхазию. Без решения экологических вопросов мы не можем привлекать сюда инвесторов. Наша цель - отеческая, сохранить то, что нам передали наши старшие, сохранить и передать другим, которые не будут нас "кромсать" и говорить "что вы сделали с нашей экологией?". Абхазия богата природными ресурсами, мы имеем то, что удалось сохранить нашим предкам и это богатство нужно передать следующим поколениям. Мы стараемся вызвать к проблемам экологии общественный интерес. Сегодня во всем мире обсуждаются вопросы экологии, Абхазии пока не грозит катастрофа, но необходимо, чтобы и в дальнейшем те инвестиционные проекты, которые сегодня рассматриваются, не портили нашу экологию", - сказал Пипия.

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Соглашение в области экологического сотрудничества между абхазским Фондом международного делового сотрудничества и Российским экологическим обществом подписали в четверг 21 марта.

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