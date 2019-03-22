Цушба рассказал, где в Абхазии ожидается минусовая температура

О том, какая ожидается погода в ближайшие дни, в интервью Sputnik рассказал начальник отдела гидрометеорологии Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Амир Цушба.

В субботу ожидается сильный дождь и незначительное похолодание, но минусовой температуры на побережье не будет, сообщил Цушба.

"В понедельник ночью до +3 градусов температура опустится. Погода уже днем в воскресенье должна проясниться, а с понедельника будет постепенно налаживаться. Средняя температура примерно 12-13 градусов тепла днем. В предгорьях же возможна минусовая температура, но небольшая, возможно -1°С, -2°С ", - сказал Цушба.

Температура в предгорных селах зависит от их географического расположения, уточнил он.

"В каждом районе свой микроклимат. Например, в горно-долинных местностях, где протекают реки, температура будет ниже, чем в густонаселенных пунктах. Температура в предгорьях также зависит от высоты над уровнем моря. Если мы ожидаем в понедельник на побережье до +3°С или +4°С, то на высоте 600 метров температура может опуститься до 0°С, - 1°С, в высокогорном селе Псху до -2°С, но не более", - рассказал Цушба.