Ампар о тренере Станиславе Сущенко: жил и дышал баскетболом

Заместитель председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар рассказал в эфире радио Sputnik о том, каким человеком, спортсменом и тренером был Станислав Сущенко.

22 марта абхазский спорт понес тяжелую утрату. Ушел из жизни человек, который многое сделал для развития и популяризации в республике баскетбола - заслуженный тренер Абхазии Станислав Сущенко.

"В послевоенной Абхазии у нашего баскетбола, как и у спорта в целом, не было выхода на международную, российскую арену, но он, тем не менее, старался вывозить команды на различные турниры в Россию. Он был очень умным педагогом, старался слушать детей, помогал им поднимать не только спортивное мастерство, но и человеческие качества. Он умел дружить, быть в коллективе, одновременно обладал спортивным мастерством, техникой, тактикой, был высококвалифицированным тренером", - сказал Ампар.

Он отметил, что уход из жизни тренера Станислава Сущенко большая потеря для абхазского баскетбола.

"Несмотря на преклонный возраст, он приходил в спортивный зал, тренировал детей, причем всегда выкладывался полностью. Детишки с удовольствием ходили на его занятия, потому что у человека было много знаний, и он всегда старался держать себя в форме. Таких людей, которые живут и дышат баскетболом, старающихся, чтобы дети становились лучше, к сожалению, не так много", - сказал Ампар.

Полную версию слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.