Страх толпы

Демофобия. Страх многих жителей мегаполиса. Им в той или иной степени страдают все люди, которые пользуются метро, ходят на массовые мероприятия, концерты, матчи, в магазины. Чем больше толпа, тем выше тревога за себя и близких – вдруг что-то произойдет. Из толпы сложно выбраться, но еще сложнее ей управлять. Как быть?

В метро в час пик вам тесно и нечем дышать. Вы боитесь толкучки в переходе на кольцевую линию. Вы не ходите концерты любимой группы и в торговые центры на выходных – там слишком много людей. Не доверяете организаторам, которые обеспечивают безопасность посетителей на матчах и концертах… Это все проявления страха большого скопления людей. Что за ним стоит? Как себе помочь? Как правильно вести себя в толпе? Почему считается, что она неуправляема?

Вместе с куратором городских событий, создателем экстремального шоу Freestyle bike show Марией Хромцовой, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко и носителем страха – аналитиком Георгием Сладковым ищем корни демофобии и разбираемся, как справиться с этим страхом.

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