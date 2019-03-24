"Я там наговорил аудио, послушай". Почему нас бесят голосовые сообщения?

Есть ли правило использования голосовых сообщений наравне с использованием автоответчика и голосовой почты? Когда лучше не отправлять голосовые сообщения, а когда они - единственное спасение? Что делать если человек все таки присылает вам голосовые сообщения? Надо ли представляться незнакомому человеку, если пишешь сообщение в социальных сетях, где и так видно твое имя? Может стоит начать общение со стикера или эмодзи? 😎 😎 😎 </p>
Кто и почему всё ещё не пользуется голосовыми сообщениями рассказала автор канала "Цифровой этикет", преподавать Института общественных наук РАНХИГС Ольга Лукинова, а заведующий кафедрой русского языка РГГУ, доктор филологических наук Максим Кронгауз объяснил, что будет с русским языком под влиянием чатиков и мессенджеров.
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