"Я там наговорил аудио, послушай". Почему нас бесят голосовые сообщения?

Нормально ли отвечать голосовым сообщением на текстовое? Использовать рабочие чаты для личной переписки? А звонить в мессенджерах? Писать по слову в каждом сообщении? Все это называют "цифровым этикетом". Где грань между хорошим тоном и банальной надоедливостью, что нас бесит в переписках и как с этим всем жить разбираются Лина, Игорь и Маша.

Есть ли правило использования голосовых сообщений наравне с использованием автоответчика и голосовой почты? Когда лучше не отправлять голосовые сообщения, а когда они - единственное спасение? Что делать если человек все таки присылает вам голосовые сообщения? Надо ли представляться незнакомому человеку, если пишешь сообщение в социальных сетях, где и так видно твое имя? Может стоит начать общение со стикера или эмодзи? 😎 😎 😎 </p>

Кто и почему всё ещё не пользуется голосовыми сообщениями рассказала автор канала "Цифровой этикет", преподавать Института общественных наук РАНХИГС Ольга Лукинова, а заведующий кафедрой русского языка РГГУ, доктор филологических наук Максим Кронгауз объяснил, что будет с русским языком под влиянием чатиков и мессенджеров.

Слушайте подкасты РИА Новости.