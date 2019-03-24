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Как вы это делаете

Футуролог Данила Медведев о технологиях, дающих бессмертие

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В мире несколько компаний предлагают своим клиентам дождаться века бессмертия путем глубокой заморозки тела или хотя бы мозга. Создатель российской криофирмы футуролог Даниил Медведев переводит понятие вечной жизни с экзистенциальных позиций в технократические. И замораживает мозг любимой бабушки.

Уже сегодня только в  криолаборатории Медведева хранятся десятки тел. Причем необязательно целых. Здесь "человеком" называют головной мозг, хранящий, как утверждают ученые – сотрудники лаборатории, почти всю информации о личности. Спустя время, по мнению футурологов, технологии позволят  воссоздавать тела, в которые этот мозг можно будет поместить и дать человеку "вторую жизнь" и даже бессмертие. А пока замороженные человеческие тела (и мозги) ждут технологического прорыва в криохранилищах, заполненных жидким азотом.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" футуролог Данила Медведев откровенно рассказывает о том, что из себя представляют криохранилища и кто их охраняет, сколько стоит заморозка всего тела и сколько - мозга, верят ли ученые-крионисты в Бога, обесценивается ли жизнь, если она бесконечна, как долго может храниться мозг, замороженный в 21 веке, а также у кого больше шансов быть замороженным и сохраненным и как продлить "фазу мудрости" человека.

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