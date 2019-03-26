Мазуров о завершении карьеры Макгрегора: попытка заявить о себе

Ирландский боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

"Конор Макгрегор уже достаточно заработал денег на безбедную старость на восемь поколений вперед. У него великолепно развивается бизнес, он достаточно медийная личность и может делать все что угодно: сниматься в кино, открывать свои шоу. Поэтому в деньгах он точно не нуждается. Потому здесь речь идет о наследии. Зачем ему еще выступать, с кем ему драться? Но все что ни делает Макгрегор – это не просто так, это очередная попытка заявить о себе, очередная попытка хэйпануть. Мне кажется, Конор Макгрегор не сможет долго пребывать на пенсии, тем более что он еще нестарый, нетравмированный, непробитый. Поэтому я думаю, что это затишье перед бурей", - сказал Мазуров в эфире радио Sputnik.

Макгрегор за карьеру в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Последний бой в MMA бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе провел шестого октября прошлого года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.