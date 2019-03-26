Маан о работе в театре: даже в отрицательной роли ты должен найти частичку себя

О самой запоминающейся роли и о том, как создать образ своего героя на сцене, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала Народная артистка Виолетта Маан.

26 марта Народной артистке Абхазии Виолетте Маан исполняется 80 лет.

"Когда работаешь над образом, это может быть как главная роль, так и эпизодическая, если ты не полюбишь ее, ты не сможешь создать образ. Даже в отрицательном герое ты должен найти частичку себя. Как мать не может выбрать среди своих детей любимого, так и я не могу выбрать любимого героя своего. Мои роли - мое детище, они все мне дороги", - подчеркнула актриса.

© Foto / из архива музея театра Абхазская Одри Хепберн: путь Виолетты Маан к театру

Виолетта Маан признается, что ко всем ролям она относится как к своим детям, однако роль принцессы в "Голом короле" оставалась долгое время одной из любимейших.

"Сыграв принцессу в "Голом короле", я долгое время пребывала в этой роли, пока режиссер Заур Кове не сказал: "Очнись уже!". Даже когда пошли и другие роли, она долго оставалась любимой", - сказала Маан в интервью Sputnik Абхазия.

Народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Виолетта Маан родилась 26 марта 1939 года в семье артистов. В 14 лет она стала работать в Госансамбле песни и танца. В 1957 году получила звание "Заслуженная артистка Абхазии". С 1962 года – актриса Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба.

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