Журавлев о визите НАТО в Грузию: альянсу нужны территории

Военный комитет НАТО и ее председатель, главный маршал авиации Стюарт Пич посетят Грузию 27-28 марта, сообщает в понедельник пресс-служба грузинского министерства обороны.
"Военный комитет НАТО проведет заседание в знак демонстрации поддержки Грузии как давнего партнера Североатлантического альянса. Сессию проведут главный маршал авиации сэр Стюарт Пич и министр обороны Леван Изория. Члены военного комитета НАТО ознакомятся с положением безопасности в регионе, в том числе в оккупированных регионах – Абхазии и Южной Осетии, а также обсудят ситуацию в регионе Черного моря", - сказано в заявлении ведомства.
НАТО от Грузии и не только от Грузии желает территорий, считает генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.
"НАТО совершенно не нужны новые члены, потому что по уставу НАТО берет на себя очень много обязательств по отношению к этим странам. Но вот территории в непосредственной близости к России им очень нужны. Сейчас, когда политическая позиция Турции мало предсказуема с точки зрения НАТО, Эрдоган явно не собирается маршировать единым строем со всем НАТО, то вопрос о том, кто будет рядом с Россией и какие военные объекты там будут, становится принципиально важным. Как не парадоксально, ключевым игроком здесь является Великобритания, которая вспомнила вновь, какое значение для нее играл Южный Кавказ в 19 - начале 20 века. Старушка вспомнила, проснулась и снова стала этой темой интересоваться. Понятно, что все равно главный игрок – США, потому что НАТО – это США и еще некоторые другие", - сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.
По данным пресс-службы министерства, в рамках визита члены комитета посетят военную базу Вазиани и ознакомятся с программой боеготовности минобороны при поддержке США. Вместе с этим представители комитета посетят совместный с НАТО тренировочный центр JTEC и понаблюдают за проходящими там командно-штабными совместными учениями.
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За военными учениями следит и находящийся в Грузии в двухдневным визитом генсек НАТО Йенс Столтенберг. Учения "НАТО-Грузия" проходят с 18 по 29 марта.