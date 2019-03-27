Журавлев о визите НАТО в Грузию: альянсу нужны территории

Военный комитет НАТО и ее председатель, главный маршал авиации Стюарт Пич посетят Грузию 27-28 марта, сообщает в понедельник пресс-служба грузинского министерства обороны.

"Военный комитет НАТО проведет заседание в знак демонстрации поддержки Грузии как давнего партнера Североатлантического альянса. Сессию проведут главный маршал авиации сэр Стюарт Пич и министр обороны Леван Изория. Члены военного комитета НАТО ознакомятся с положением безопасности в регионе, в том числе в оккупированных регионах – Абхазии и Южной Осетии, а также обсудят ситуацию в регионе Черного моря", - сказано в заявлении ведомства.

НАТО от Грузии и не только от Грузии желает территорий, считает генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

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"НАТО совершенно не нужны новые члены, потому что по уставу НАТО берет на себя очень много обязательств по отношению к этим странам. Но вот территории в непосредственной близости к России им очень нужны. Сейчас, когда политическая позиция Турции мало предсказуема с точки зрения НАТО, Эрдоган явно не собирается маршировать единым строем со всем НАТО, то вопрос о том, кто будет рядом с Россией и какие военные объекты там будут, становится принципиально важным. Как не парадоксально, ключевым игроком здесь является Великобритания, которая вспомнила вновь, какое значение для нее играл Южный Кавказ в 19 - начале 20 века. Старушка вспомнила, проснулась и снова стала этой темой интересоваться. Понятно, что все равно главный игрок – США, потому что НАТО – это США и еще некоторые другие", - сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

По данным пресс-службы министерства, в рамках визита члены комитета посетят военную базу Вазиани и ознакомятся с программой боеготовности минобороны при поддержке США. Вместе с этим представители комитета посетят совместный с НАТО тренировочный центр JTEC и понаблюдают за проходящими там командно-штабными совместными учениями.

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За военными учениями следит и находящийся в Грузии в двухдневным визитом генсек НАТО Йенс Столтенберг. Учения "НАТО-Грузия" проходят с 18 по 29 марта.