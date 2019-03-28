Шипилин об атаке Израиля по Алеппо: вызов международному сообществу

Авиаудар по Алеппо нанесли накануне вечером. Как рассказал РИА Новости представитель ополчения, атаке подверглись гражданский аэропорт, расположенное рядом поселение Джибрин, а также промышленная зона Шейх-Наджар. В результате обстрела разрушены здания, в городе пропал свет.

"Думаю, что Израиль объяснит эту свою атаку целями по Ирану, сомнений нет. Израиль говорил неоднократно, что против Сирии он ничего не имеет. Но я думаю, что на самом деле эта атака связана с заседанием Совета безопасности ООН, это напрямую все увязано. Правда, какую цель преследовал Израиль, рассказать пока сложно, почему именно в тот день, в тот час, когда началось заседание Совбеза ООН, которое было создано по требованию сирийской стороны. Здесь мне кажется он пытался таким образом намекнуть на то, что его совершенно не интересует решение Совета безопасности. Мне кажется, он давал понять, что Израиль страна суверенная и в состоянии принимать те решения, которые считает необходимыми. Сейчас все без исключения, кроме Израиля и США не признают Голаны израильскими, все остаются при своем мнении, которое было еще 50 лет назад Советом безопасности ООН. Но мы должны понимать, что у Израиля с Сирией война еще не закончена. Думаю, что верашнюю атаку можно назвать вызовом международному сообществу", - сказал Шипилин в эфире радио Sputnik.

Израильские военные пока не подтвердили свою причастность к авианалету.

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Армия обороны Израиля не раз наносила удары по объектам в Сирии. Власти страны объясняют это необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в САР.