Козин о давлении США на Турцию из-за закупки у России С-400: грубая конкуренция

В сенат США представлен законопроект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400. Свое мнение о причинах такого решения в эфире радио Sputnik высказал эксперт Владимир Козин.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин считает, что Вашингтон переходит к грубой форме конкуренции в сфере военно-технического сотрудничества.

"Судя по поступающей информации, Анкара пока держится твердо, то есть она искренне хочет купить зенитно-ракетные комплексы С-400, и на нее всякие пугалки типа "тогда не поставим истребитель-бомбардировщик F-35" не действуют. Но заявление американцев говорит о том, что Вашингтон постепенно распространяет политику грубой конкуренции и на такую область, как ВТС, в том числе и с союзниками по НАТО", – сказал Владимир Козин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, грубое давление на партнеров становится основным методом США в международной торговле.

"Как известно, США не гнушаются проводить такую линию в торгово-экономической и энергетической сферах даже со своими ближайшими союзниками – то требуют закупки именно американской продукции, то грозятся, что наложат санкции, если Европа будет покупать российский газ через "Северный поток-2". Соединенным Штатам сейчас позарез нужны огромные деньги на военные цели: на создание качественно новой стратегической ядерной триады, на дальнейшее внедрение глобальной системы ПРО, а сейчас еще и на создание ударно-космических вооружений и крылатых ракет наземного базирования после выхода из ДРСМД", – заключил Владимир Козин.

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