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Почему по пути из Москвы в Петербург курица превращается в куру?

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В середине пути Москва - Петербург, где-то в окрестностях Бологого, находится таинственное место. Здесь волшебным образом гречка превращается в гречу, половник в поварёшку, сахар в песок, батон в булку, шаурма в шаверму, бордюр в поребрик, а водолазка в бадлон. Как, когда и почему появилась разница в разговорном словаре двух столиц?

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Темы:
Подкасты РИА (58)


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