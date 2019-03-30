Почему по пути из Москвы в Петербург курица превращается в куру?

В середине пути Москва - Петербург, где-то в окрестностях Бологого, находится таинственное место. Здесь волшебным образом гречка превращается в гречу, половник в поварёшку, сахар в песок, батон в булку, шаурма в шаверму, бордюр в поребрик, а водолазка в бадлон. Как, когда и почему появилась разница в разговорном словаре двух столиц?