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В середине пути Москва - Петербург, где-то в окрестностях Бологого, находится таинственное место. Здесь волшебным образом гречка превращается в гречу, половник в поварёшку, сахар в песок, батон в булку, шаурма в шаверму, бордюр в поребрик, а водолазка в бадлон. Как, когда и почему появилась разница в разговорном словаре двух столиц?
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О том, как прошел день приема клопа в Ткуарчале, кто похвастался самым большим "урожаем" и получил за него выручку, читайте в материале Sputnik.
Какую ошибку актерам РУСДРАМа разрешил допустить режиссер Адгур Кове, из-за чего спектакль “Хаджи-Мурат” может не понравиться зрителям и чем был бы доволен Лев Толстой, узнала Амра Амичба, которая побывала на открытии фестиваля “Соотечественники” в столице Мордовии в Саранске 29 марта.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара никому не доверит контроль над буферными зонами в Сирии и Иране, так как от указанных территорий исходит серьезная угроза безопасности Турции.