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"Я не смотрел "Игру Престолов"!" Сериалы: мания или новая культурная норма?

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Темы:
Подкасты РИА (62)
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В середине нулевых сериалы пришли в нашу жизнь, чтобы остаться. Выбор постоянно растет, но время на просмотр найти все сложнее. Когда все вокруг только и говорят о сериалах, нормально ли быть не в курсе? Почему новые серии вызывают нездоровый ажиотаж? Что это – очередной способ эскапизма или новая культурная норма?

"Я решила посмотреть одну серию, а очнулась утром в конце сезона", "Не смотрел я этот ваш Breaking Bad!", "Они извратили книгу, я выключила на втором эпизоде", "Я смотрел всего "Доктора Кто", даже олдскул!". Складывается ощущение, что все вокруг только и делают, что говорят о сериалах. Причем в равной степени гордятся тем, что смотрят их запоем по ночам, и тем, что не видели ни одной серии. Игорь, Лина и Маша разбирались, почему сериалы занимают все большую часть нашего информационного окружения, сколько времени приемлемо тратить на просмотр и нормально ли в XXI веке не смотреть сериалы вообще.

О том, почему сериалы так популярны и как они борются за зрителя с телевидением, рассказал кинокритик Игорь Игрицкий. А психотерапевт и клинический психолог Дарья Бондаренко пояснила, где хобби превращается в манию и как с ней бороться.

Слушайте подкасты РИА.

Темы:
Подкасты РИА (62)

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