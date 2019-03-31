Ты кого тунеядцем назвал?!

Недавно депутат Набиев одной своей фразой вызвал скандал. Заявил, что минимальную пенсию получают лишь "тунеядцы и алкаши". Если значение второго слова никому объяснять не нужно, то насчет первого решили разобраться. Кто же такой тунеядец на самом деле и связан ли он с тунцом?