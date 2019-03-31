Ты кого тунеядцем назвал?!

Слушайте подкасты РИА.
Недавно депутат Набиев одной своей фразой вызвал скандал. Заявил, что минимальную пенсию получают лишь "тунеядцы и алкаши". Если значение второго слова никому объяснять не нужно, то насчет первого решили разобраться. Кто же такой тунеядец на самом деле и связан ли он с тунцом?
Слушайте подкасты РИА.
XIV Международный фестиваль русских драматических театров "Соотечественники", который открылся спектаклем театра Искандера из Сухума, проходит в столице Мордовии с 29 марта по 4 апреля.
Ранее сообщалось, что картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" после продажи на аукционе за 450 миллионов долларов стала самым дорогим произведением искусства в истории.
Ранее дипломатический источник в Каракасе сообщил, что два российских самолета прибыли в международный аэропорт Майкетия под Каракасом с группой военнослужащих России.