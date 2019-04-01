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Михаил Гагулия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагулия: игры премьер-лиги показали, что КВН в Абхазии жив

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Генеральный продюсер абхазской премьер-лиги КВН Михаил Гагулия в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказал о том, что подготовка к финалу проходит очень интенсивно.

"Можно смело заявить, что этап нашего сезона подходит к концу. У команд и организаторов последний шаг до финала. Затем мы узнаем, кто станет долгожданным чемпионом абхазской премьер-лиги КВН сезона возрождения. Команды готовятся, не спят, не едят, репетируют. Ребята хотят показать, насколько за год выросли. Если посмотреть их первые выступления и уже к финалу, то рост заметен. То, что движение КВН живет в Абхазии, показывают игры", - рассказал  Гагулия в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Финал премьер-лиги КВН состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 1 апреля.

Беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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