Гагулия: игры премьер-лиги показали, что КВН в Абхазии жив

"Можно смело заявить, что этап нашего сезона подходит к концу. У команд и организаторов последний шаг до финала. Затем мы узнаем, кто станет долгожданным чемпионом абхазской премьер-лиги КВН сезона возрождения. Команды готовятся, не спят, не едят, репетируют. Ребята хотят показать, насколько за год выросли. Если посмотреть их первые выступления и уже к финалу, то рост заметен. То, что движение КВН живет в Абхазии, показывают игры", - рассказал Гагулия в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Финал премьер-лиги КВН состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 1 апреля.

Беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.