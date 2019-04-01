Алавердян о конкурсе "Открытая Европа": "Каданс" впервые столкнулся с политикой

Международный детский фестиваль-конкурс "Открытая Европа – открытая планета", в котором участвовал детский музыкальный ансамбль из Сухума "Каданс", проходил в Москве с 27 по 31 марта.

"Мои дети столкнулись с политической частью музыкального конкурса. Все жюри, за исключением одного Владимира Левкина из группы "На-На", состояло из европейцев. Председатель жюри из Латвии, которая очень любят целостность Грузии. Мы должны были выйти на сцену в восемь вечера, но наш выход задержали до 22:30. Если бы мы не выступили, то нас сняли бы с конкурса. Но дети собрались и выступили "на разрыв". Они настолько хорошо пели, что жюри вынужденно улыбалось. Но все началось с того, что нас решили объявить очень интересно: "Каданас", Сухум, Россия". Я вышел на сцену, исправил это дело, сказал, что Сухум – Республика Абхазия и попросил объявить еще раз. Но тут я стал врагом №1. Они потом, как могли, отыгрывались", – пояснил руководитель ансамбля.



По словам Алавердяна, изначально было ясно, что на таком конкурсе при таком жюри не было шансов получить что-то. Главной нашей задачей было выступить на таком престижном конкурсе, помериться силами, но объективно помериться силами, отметил он.

Детский музыкальный ансамбль "Каданс" стал лауреатом III степени в номинации "Эстрадный вокал" на международном конкурсе "Открытая Европа – открытая планета".

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