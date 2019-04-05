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Актриса Галина Польских
© Sputnik / Алексей Никольский

Польских о Данелия: мне повезло встретиться с ним в работе

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Талантливый человек и интересный режиссер – так вспоминает Георгия Данелия российская актриса театра и кино Галина Польских.

В Москве в возрасте 88 лет умер Георгий Данелия, сообщил РИА Новости друг семьи, фотограф Юрий Рост.

"Это был человек замечательный, талантливый, интересный режиссер. Я у него снялась в одной картине "Я шагаю по Москве", но это было мое начинание, и мне очень повезло, что я в работе встретилась с таким замечательным человеком. Очень жаль", - сказала Польских в эфире радио Sputnik.

В 1960 году на экраны вышла дебютная картина Данелия "Сережа". Фильм был отмечен Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода на экраны лирической комедии "Я шагаю по Москве".

Данелия также снял фильмы "Тридцать три", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!", "Паспорт", "Настя", "Орел и решка" и другие.

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