Допинг скандал в лыжных гонках, новые футбольные правила и Универсиада

Во время чемпионата мира в Зефельде за допинг были задержаны несколько спортсменов. Среди них - ни одного россиянина. Удача? В Абердине утвердили новую редакцию футбольных правил. Можно ли говорить, что изменения стали сенсационными? Девиз Универсиады: "Главное – не победа, а участие". Или студенческие Игры стали молодежной альтернативой Олимпиаде?

Главный редактор "Р-Спорт" Александр Калмыков и его коллега Василий Конов в новом эпизоде подкаста "Бей. Беги!" обсуждают и разбираются:

Очередной допинговый скандал разразился в зимнем виде спорта. На этот раз – в лыжных гонках. Во время чемпионата мира после антидопингового рейда следственных органов были задержаны несколько спортсменов. Среди них - ни одного россиянина. Так кто здесь обманывает – российские спортсмены, которые тестируются в последние годы чаще всех остальных вместе взятых? Врачи, которые зарабатывают на крови желающих выиграть любой ценой? Или это история вселенского масштаба, и давно пора разрешить принимать допинг, коль уж его и так "все жрут", только не все попадаются?

Международный совет футбольных ассоциаций на ежегодном заседании в Абердине утвердил новую редакцию правил. Теперь во время штрафных ударов "стенка" должна состоять только из игроков обороняющейся команды. Судьям разрешили предупреждать и удалять тренеров с помощью желтых и красных карточек. А вратарям – при вводе мяча в игру теперь нет необходимости выбивать его на пределы штрафной. Можно ли говорить, что эти изменения стали сенсационными?

В соответствии с уставом Международной федерации студенческого спорта, главная задача Универсиады – вовсе не достижение высших целей в спорте, не рекорды и даже не медали, а побуждение молодежи заниматься спортом. Но так ли это на самом деле? И должны ли профессиональные спортсмены принимать участие в Универсиадах или студенческие Игры – это молодежная альтернатива Играм Олимпийским?

Слушайте подкасты РИА.