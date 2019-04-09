Харазия о картах учета для водителей в Абхазии: введены для удобства пассажиров

Идентификационные карты для водителей, занимающихся перевозкой пассажиров или груза, необходимо оформить до 25 апреля.
"Эти карты должны получить перевозчики пассажиров либо груза, которые соответственно занимаются коммерческой деятельностью. Идея в принципе не новая. До этого были лицензионные карты. Потом их убрали, но суть их одна. Мы были инициаторами того, чтобы ввели эти карты для внутреннего учета и контроля. У нас была такая практика: когда наш контрольный отдел выезжал на проверку, останавливал автотранспортные средства, мы замечали, что пассажиры испытывали неудобства, пока мы смотрели проверяли водителей. Чтобы такого не было, мы решили ввести эту карту, в которой будет исчерпывающая информация о водителе и работодателе. То есть не будет необходимости рассматривать кучу документов. В одной карте будет все необходимое", – рассказал Руслан Харазия.
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