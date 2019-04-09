Ребковец рассказала, как пройдет акция "Тотальный диктант" в 2019 году

Как идет подготовка к проведению "Тотального диктанта" в России и за рубежом, какие новые страны и города присоединились к проекту, рассказала руководитель фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Таллин – Минск – Тбилиси, посвященный проведению "Тотального диктанта".

"Осталось до диктанта совсем немного, и то, что случится 13 апреля – это результаты работ целого года, результат работы и команды, и экспертного совета "Тотального диктанта". К Павлу Басинскому мы обратились еще в мае 2018 года с предложением написать текст специально для "Тотального диктанта", и в течение всего этого года велась работа", - сообщила Ребковец.

Ребковец отметила, что "Тотальный диктант" можно будет написать по всему миру, в 336 зарубежных городах, почти в 800 населенных пунктах на территории России.

"Мы уверены, что в день диктанта эта цифра еще немного скорректируется. Шесть континентов примут участие в акции "Тотальный диктант", в седьмой раз полярники в Антарктиде напишут вместе с нами текст, и мы очень рады, что это мероприятие стало для них традиционным.

Тотальный диктант – это всемирный проект, объединяющий всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 13 апреля образовательная акция пройдет уже в 15-й раз и соберет желающих проверить свою грамотность в 80 странах. Столицей акции в этом году впервые станет зарубежная площадка – Таллин.