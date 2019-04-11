Мелконян: США нашли себе нового врага в Сирии и Иране

Решение США признать Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией говорит о попытках Вашингтона любой ценой остаться в Сирии и Ираке. Об этом в эфире Sputnik Армения сказал востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Мелконян.

"Дело в том, что Дональд Трамп несколько раз объявлял о победе над ИГ ("Исламское государство" - запрещенная в ряде стран террористическая организация). Возможно, сейчас американцы пытаются найти для себя нового врага в регионе. Администрации необходимо обосновать свое дальнейшее присутствие в Сирии и Ираке", - отметил Мелконян в эфире радио Sputnik Армения.

Второй фактор – это парламентские выборы в Израиле. Американской администрацией уже было сделано несколько шагов для того, чтобы укрепить рейтинг действующего израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что внесет Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список иностранных организаций, которые США считают террористическими.