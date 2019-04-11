Такие обстоятельства: Леон Чуас о поиске родственников узников концлагерей

О том, как школьник из села Дурипш нашел троих узников немецких концлагерей родом из Абхазии, почему он решил помогать команде Григория Скворцова в рамках проекта "Возвращение имени" и кого он сам ищет.
Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.
О том, как школьник из села Дурипш нашел троих узников немецких концлагерей родом из Абхазии, почему он решил помогать команде Григория Скворцова в рамках проекта "Возвращение имени" и кого он сам ищет.
На фотовыставке "Мы ждем" ("Ҳазыҧшуп…" – ред.) представлено 30 фотографий, которые рассказывают о работе Красного Креста по поиску пропавших без вести в 1992-1993 годах.
Новый экскурсионный тур "От Боспорского царства к новейшей истории" был разработан в рамках второго этапа акции "Крым+Абхазия = Пусть всегда будет солнце".
Предположительно, захоронение красноармейца из Абхазии Баграта Рашитович Ардзинба находится в могиле Неизвестного солдата в Митридате.