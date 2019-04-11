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Такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Леон Чуас о поиске родственников узников концлагерей

Радио
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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

О том, как школьник из села Дурипш нашел троих узников немецких концлагерей родом из Абхазии, почему он решил помогать команде Григория Скворцова в рамках проекта "Возвращение имени" и кого он сам ищет.



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