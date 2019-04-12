Футболист сборной Абхазии Аргун рассказал почему завершает спортивную карьеру

Автор победного пенальти на чемпионате мира ConIFA-2016 в Абхазии Владимир Аргун в эфире радио Sputnik сказал, что травма, полученная им на ConIFA-2018 в Лондоне, не позволяет продолжать играть в футбол.

"Насчет участия в сборной Абхазии на Чемпионате мира ConIFA-2019 в Арцахе мне никто не звонил, но и по состоянию здоровья я не смогу быть в составе. Последнюю травму, полученную в Лондоне на ConIFA-2018, я никак не могу залечить. Думаю, что со сборной придется закончить, и не только со сборной, а вообще с футболом. У меня травма голеностопного сустава, разрыв связок. Чтобы продолжать играть в футбол, нужно оперировать, но еще раз под нож не хочется ложиться", – сказал Аргун в эфире радио Sputnik Абхазия.

Полную версию слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия в программе "Дополнительное время: мир футбола ConIFA".

Чемпионат Европы по версии ConIFА пройдет в этом году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 10 июня.

Владимир Аргун является воспитанником сочинского ДЮСШ-7, московского ФШМ-Торпедо и СДЮШОР-Динамо.

© Sputnik Томас Тхайцук Развить индивидуальность: Европейская академия футбола откроется в Абхазии

В 2008 году Аргун начал свою профессиональную карьеру в составе "Сочи-04", который выступал во втором дивизионе чемпионата России. В составе "Сочи-04" Владимир Аргун выступал один сезон, за это время сыграл в 12 матчах и забил один гол.

В 2009—2010 годах выступал за сочинскую "Жемчужину-2". В 2011 году выступал за абхазскую "Гагру". С 2013 по 2014 год выступал за "Афипс", который также выступал во втором дивизионе. В 2015 году перебрался в Узбекистан и пополнил стан команды "Коканд 1912", который вышел в высшую лигу чемпионата Узбекистана.

В 2016 году входил в состав сборной Абхазии на Чемпионате мира ConIFA-2016, является автором победного пенальти.