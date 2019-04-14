"Вырастешь - поймешь". Почему нас так раздражает эйджизм?

"Да у тебя еще юношеский максимализм", "Ты это перерастешь", "Давай я буду решать, что правильно, а что нет". Знакомо? Все это - так называемый эйджизм, дискриминация по возрасту. На работе, в университете, в обычной жизни - старший всегда прав. Но прав ли? Игорь, Маша и Лина разбираются, так ли плох на самом деле эйджизм и как молодому с ним жить?

"Дискриминация по возрасту, эйджизм (англ. Ageism) — дискриминация человека на основании его возраста. Проявляется в готовности воспринимать адекватно и сотрудничать лишь с теми людьми, кто соответствует некоему заранее установленному критерию возраста."

Часто ли мы сталкиваемся с проявлениями эйджизма? Преподаватель, который десятки лет ведет один и тот же курс, не слушает студента, обладающего более современными знаниями? Начальник, который с высоты своего опыта и должности, запрещает молодому сотруднику инновационные подходы к работе. Коллеги, с большой разницей в возрасте, но занимающие одинаковые позиции. К кому из них чаще прислушивается руководство?

Очень часто - это норма поведения в большинстве компаний. И очень часто это бесит и ставит в тупик. Так что же, так и учиться и работать, упорно и терпеливо, оставаясь слабой стороной, дожидаясь "правильного" возраста? Или есть методы, чтобы это пресечь и превратить свою молодость в сильную сторону?

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