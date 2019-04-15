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Елизавета Малания
© Sputnik / Томас Тхайцук

Малания: проблемы транспортной логистики влияют на раннее бронирование в Абхазии

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О том, почему раннее бронирование отелей в Абхазии не столь популярно среди туристов, в эфире радио Sputnik рассказала генеральный директор туристической фирмы "Апсуа Тур" Елизавета Малания.

"Наверное, это все-таки связано с количеством поездов, прибывающих в Абхазию, с авиасообщением, которое у нас, к сожалению, отсутствует. Надо покупать билеты до Адлера, а они продаются в определенное время. У людей, может, нет возможности купить их заранее. Нам надо увеличить количество поездов, прибывающих в Абхазию.

Например, я сталкивалась с такой ситуацией, когда люди хотели забронировать жилье в июне месяце, но их поезд из Самары в это время не ходил. У нас поезда с Самары идут в июле. А они хотели приехать прямым рейсом, так как у них трое детей. Понятно, что вопрос с открытием аэропорта не решить за один сезон, но если бы увеличили количество поездов, которые прибывают на сухумский вокзал, то могло быть больше людей, которые заранее бронировали бы жилье", - сказала Малания.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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