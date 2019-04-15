Кравцов о курсировании поездов из России в Абхазию летом: на некоторые даты уже нет мест

Пресс-секретарь "Федеральной пассажирской компании" РЖД Владимир Кравцов в эфире радио Sputnik Абхазия отметил, что поезда из России в Абхазию будут пользоваться большой популярностью.

Из России в Абхазию в летнее время года будут курсировать три поезда, сказал Кравцов в эфире Sputnik.

"Будет назначено три поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и из Самары. Из Москвы и Санкт-Петербурга поезда будут отправляться в летние месяцы в ежедневном режиме, с июня по август. А что касается дополнительного поезда из Самары, то он будет назначен в июне и в июле, но он будет ходить три-четыре раза в неделю", - сказал Кравцов.

По словам пресс-секретаря "Федеральной пассажирской компании" РЖД, на сайте в разделе "покупка билетов" на некоторые даты уже нет билетов.

"Эти поезда, как и в прошлом году, будут пользоваться популярностью. Мы смотрели уже на сайте РДЖ в разделе "покупка билетов", на некоторые даты уже нет билетов. Судя по скорости продаж билетов, эти поезда уже пользуются спросом", - отметил Кравцов.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.