Онищенко рассказал, почему заболеваемость корью в Европе достигла исторического максимума

С 2017 года многие страны мира столкнулись с последствиями антипрививочного движения. По информации ВОЗ, заболеваемость корью в Европе достигла исторического максимума за последние десять лет. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний заявляет, что вспышка кори связана со снижением общемирового уровня вакцинации до 78% вместо требуемых 90–95%. При этом корь является одной из самых частых причин смертности детей до 5 лет.

© Sputnik Леон Гуния "Красная" угроза: симптомы и профилактика кори

"Существует глобальный стратегический план по борьбе против кори и краснухи на 2012-2020 годы, принятый ВОЗ. Это тот план, который выработан всем сообществом медиков, это консолидированное мнение и его нужно выполнять. Раньше мы боялись Европу, потому что Европа заносила к нам вирусы, в частности, Франция, Германия, а сегодня главным заносчиком является Украина. Поэтому сегодня у нас принята программа дополнительной подчищающей иммунизации. Туда, прежде всего, входят граждане трудовой миграции из Центральной Азии. Это группа риска, поэтому мы их решили вакцинировать. Все те случаи, которые мы сегодня регистрируем, как правило, завозные. Есть две причины создавшегося положения. Первая причина состоит в том, что такие страны, как, например, Украина, не закупают в необходимом количестве вакцину и не организовывают вакцинацию на государственном уровне. И это плохо. Хотя Украина, как и все страны, имеет обязательства перед всемирной организацией здравоохранения о том, что они приняли программу ликвидации кори. Вторая рпичина свойственна для стран традиционной Европы. Это те страны, которые входят в Евросоюз. Там слишком заигрались либеральностью и необходимой требовательности к организации прививок, а самое главное к убеждению проводить прививки, нет", - сказал Онищенко на пресс-конференции Sputnik "Мифы о кори и вся правда о вакцинации: что грозит Европе и странам СНГ".

В связи с угрозой распространения кори в Абхазии Минздрав республики призвал взрослое население пройти вакцинацию от этого заболевания, сообщил руководитель пресс-службы Минздрава республики Рустам Зантария во вторник 9 апреля. К этому дню восемнадцать случаев заболевания корью были зафиксированы в Галском и Ткуарчалском районах Абхазии с начала 2019 года.

15 апреля в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция на тему: "Мифы о кори и вся правда о вакцинации: что грозит Европе и странам СНГ".