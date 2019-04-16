Таиров о пожаре в соборе Парижской Богоматери: в этом странный символ

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен, в настоящий момент продолжается проливка конструкций, сообщает газета Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы.

"Это, безусловно, один из символов Парижа, производящий ошеломляющее впечатление. Он стоял несколько веков, настал 21 век и вдруг такое случилось при том, что сейчас существуют современные средства и сохранения памятников, и тушения пожаров и предохранения от пожаров. На самом деле, когда ты смотришь эти кадры, глазам своим не веришь, потому что возникает странное впечатление, как они могли. С одной стороны, они начали его реставрировать, проявляя заботу, а с другой стороны, проявили такую халатность. В 21 веке, при то, что он уцелел при таких событиях – и революциях, и войнах, и при обстрелах прусскими войсками и немецкими войсками в Париже, а тут ни с того ни с сего он загорелся. Видеть, как падает шпиль этого Собора для парижан и для мировой культуры это ошеломляюще. Возникает вопрос, как это могло случиться? Не столько мы, сколько французы испытывают потрясение, глядя на такое. В этом странный символ. Конечно, мы склонны иногда преувеличивать значение символов, но для Парижа это не просто так, мне кажется, это событие пройдет", - сказал Таиров в эфире радио Sputnik.

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, обрушился шпиль собора, пламенем оказалась объята несущая конструкция, однако обрушения фасада и двух башен удалось предотвратить.

Развитие пожара объясняется тем, что в базилике шли реставрационные работы, которые считаются одной из возможных причин возгорания. По этой причине здание было окружено строительными лесами.

Посольство России во Франции назвало разрушения в соборе Парижской Богоматери невосполнимой утратой как для Франции, так и для всего человечества.

В Русской православной церкви назвали случившееся трагедией для всего христианского мира, выразив надежду, что обойдется без человеческих жертв и главная святыня собора - терновый венец Христа Спасителя не пострадает.

Президент США Дональд Трамп назвал пожар ужасным зрелищем, предложив бороться с возгоранием с помощью авиации.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования французам, а первая леди США Меланья Трамп призналась, что у нее "разрывается сердце при мысли о парижанах".