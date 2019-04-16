Онищенко рассказал, почему в России опасаются лаборатории Лугара в Грузии

Геннадий Онищенко рассказал, почему в России опасаются деятельности лаборатории Лугара, которая базируется в Тбилиси. По его словам, представлены данные, что это военная лаборатория, а она построена для военных нужд США.

В ходе видеомоста Москва-Таллин-Тбилиси-Нур-Султан в мультимедийном пресс-центре Sputnik депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук, академик РАМН Геннадий Онищенко ответил на вопросы журналистов об эпидемии кори в Европе и странах СНГ и рассказал, почему в России опасаются деятельности лаборатории Лугара, которая базируется в Тбилиси.

"Там были мои эксперты, и они мне представили данные, что это военная лаборатория, а она построена для военных нужд Соединенных Штатов Америки, располагает теми структурными подразделениями, которых нет ни в одной другой грузинской лаборатории", - заявил Онищенко.

МИД России обратил внимание на деятельность "Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Р. Лугара" еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней.

По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США. Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований.