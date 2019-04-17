Ярмуш: Brexit даст возможность антироссийским силам ужесточить санкции против России

Выход Великобритании из ЕС дает возможность антироссийским силам значительно ужесточить санкции против России по сравнению с тем, как это было сделано в США и Евросоюзе, сказала в эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Выход Великобритании из ЕС дает возможность антироссийским силам значительно ужесточить санкции против России по сравнению с тем, как это было сделано в США и Евросоюзе, сказала в эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Лондон введет уголовную ответственность за обход антироссийских санкций после Brexit. Соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства.

"Новый регламент, представленный правительством Великобритании, значительно ужесточает антироссийские санкции по сравнению с санкциями, которые были приняты Евросоюзом. После Brexit Великобритания вводит, прежде всего, уголовную ответственность против британских подданных, которые будут инвестировать в российскую экономику, будут поставлять или любые товары в Крым, или вести экономическую деятельность на территории Крыма. Как раз руководители этих компаний и физлица, которые нарушат этот регламент, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Такой срок, как 10 лет лишения свободы, более чем достаточный для того, чтобы отбить любое желание у инвесторов каким-то образом сотрудничать с российскими компаниями, которые попали в санкционный список ЕС, США и в новый список Великобритании, который они собираются, кроме этого, засекретить. Поэтому выход Великобритании из ЕС дает возможность антироссийским силам в Парламенте ужесточить значительно санкции против России по сравнению с тем, как это было сделано в США и Евросоюзе, то есть вносятся такие положения, которые еще более усугубляют положение тех лиц, которые хотят сотрудничать с Россией и вести бизнес", - сказала Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik.

Отмечается, что нововведения должны вступить в силу после того, как Великобритания покинет состав Евросоюза.

11 апреля лидеры стран Евросоюза договорились о переносе даты выхода Великобритании из состава ЕС до 31 октября 2019 года.