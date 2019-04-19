Отырба: мат в речи, возможно, говорит об эмоциональной неуравновешенности человека

Уже из самого термина "нецензурная брань" следует то, что это явление не подчиняется какой-то норме, объясняет филолог.

"Нормой у языковедов принято считать литературный язык, то есть тот круг языковых единиц, которые возможны в приличном обществе. Языковеды придерживаются мнения, что речь культурного человека должна следовать определенным нормам и слова ненормативные, бранные не должны присутствует в речи, потому что они, как правило, несут на себе агрессию, а часто просто подменяют какие-то языковые нормативные единицы. Хотя сейчас нет цензуры, каждый пишет то, что захочет, но каждый подготовленный читатель и вообще что-то представляющий собой человек может выразить свое отношение по поводу употребления таких слов в сфере искусства, литературы и в других сферах", - сказала Рица Отырба.

По мнению филолога, использование ругательств в речи не обязательно говорит о том, что человек малограмотен, но он, возможно, эмоционально неуравновешен, считает Рица Отырба.

"Это, как правило, человек, который не в состоянии решать проблемы нужным образом, который не может найти себе интересное занятие. Ведь человек привыкает к такому решению проблемы. Он сбрасывает с себя этот негатив и продолжает жить в своем определенном мире, где ничего не развивается. То есть человек не работает над собой, не думает о том, как ему лучше выжить, как ему лучше достичь успеха. На мой взгляд в этом причина ", - отметила филолог.

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