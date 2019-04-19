Жанава: дружбе футболистов сухумского "Нарта" позавидует любая команда

Сухумский "Нарт" досрочно стал чемпионом Абхазии по футболу, обыграв команду "Афон" в матче XIII тура со счетом 2:1 в четверг 18 апреля.

"Складывалось все не так легко, были проблемы с составом – некоторые не играли, у некоторых были травмы. Неизвестно было, как мы сыграем следующие два матча, поэтому нам поставили задачу решить вопрос с чемпионством именно с "Афоном", на своем домашнем поле, при своих болельщиках. Победный гол мы забили на последних минутах, победа далась тяжело, поэтому радость большая. Нам позавидуют многие команды, потому что мы общаемся не только на футбольном поле. Мы вне футбола все дружим, часто видимся, общаемся. И те, кто следил за нашими матчами, знают о нашем командном духе, потому что мы выиграли очень много матчей, находясь в меньшинстве, проигрывая по ходу матча. Это о многом говорит", - сказал футболист.

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